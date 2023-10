Pistocchi: "Garcia? Se fossi ADL analizzerei bene la situazione prima di sostiturlo. Vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte non siederà sulla panchina del Napoli, sulla quale rimane per ora Rudi Garcia. Il collega Maurizio Pistocchi ha commentato la situazione su X:

"Se fossi ADL, e pensassi di sostituire Garcia alla guida del Napoli, farei la mia scelta dopo aver analizzato alcuni parametri:

1. Stile di gioco e idea di calcio: il #Napoli che ha stravinto lo #Scudetto ha dominato tutte le statistiche per possesso palla, occasioni gol create, miglior attacco, più gol da palla inattiva: chi subentrerà a campionato in corso dovrà credere nella stessa idea di calcio e lavorare sui principi che hanno portato al titolo

2. Arrigo Sacchi dice spesso che la cosa più difficile per un allenatore è subentrare in corsa: per questo servirà un allenatore che conosca già bene il campionato italiano, la rosa e le caratteristiche individuali di giocatori e avversari, con idee chiare e intelligenza : non un ideologo, ma un allenatore che sia funzionale si giocatori 3. A chi subentrasse a Garcia nessuno-nè la stampa, nè l’ambiente-darà tempo : dovrà resistere a una pressione enorme, avere un controllo totale di se stesso e dei suoi collaboratori ed essere in grado di entrare subito in sintonia con il gruppo squadra.

3. Il licenziamento del tecnico crea sempre alibi ai giocatori: la società dovrà essere chiara con il gruppo, non consentire atteggiamenti negativi e dare un chiaro segnale di presenza a fianco del nuovo tecnico.

4. Il campionato è appena iniziato, tutto è ancora possibile. Ma un altro errore sarebbe irrimediabile".