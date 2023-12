Pistocchi: "Dopo un palo e due facili chance sprecate il Maradona fischia e non si sa perché"

Maurizio Pistocchi ha scritto un tweet su Napoli-Cagliari:

"Il Napoli nel primo tempo tira in porta 15 volte Rrahmani colpisce il palo, Cajuste e Kvaratskhelia sprecano 3 facili occasioni, i campioni in carica dominano per possesso e occasioni, Meret è bravissimo su Nandez nell’unica azione proposta dai rossoblu. Fine primo tempo, una parte del Maradona fischia: e non si capisce perché. Nella ripresa prima Osimhen poi, dopo l’1-1 di Pavoletti; Kvaratskhelia segnano e danno al Napoli la vittoria-meritatissima-e i 3 punti".