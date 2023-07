Pistocchi: "Complimenti a Gravina che ha salvato la Juve! Ma ora il Napoli può andare al Mondiale per club"

Notizie Calcio - Lungo post di Maurizio Pistocchi via Twitter sul caso Juve: "Secondo Gazzetta la sentenza che ha inflitto un anno di squalifica e 10 milioni di euro più 10 milioni di euro con la condizionale di multa alla Juventus è frutto di un patteggiamento tra il club e il Panel FairPlay: la relazione del giudice Schwarzler prevedeva infatti 2 anni di squalifica, perché i fatti erano considerati estremamente gravi. Sono infatti 4 le motivazioni della sentenza. Primo: i bilanci inviati alla FIGC non erano corretti.

Due: violazione delle regole del FairPlayFinanziario. Tre: violazione del settlement agreement: con le cifre effettive non sarebbe stato concesso. Quattro: violazione della lealtà sportiva (articolo inserito nel 2007, equivalente all’art.4 del CodiceGiustiziaSportiva)

Complimenti al vice-presidente Uefa Gravina che ha mediato la trattativa Uefa/Juve e di fatto ottenuto un patteggiamento che, pur rimanendo la sanzione più grave della storia del Fair Play mette la Juventus e Allegri nella miglior condizione per un campionato da protagonista e centrare almeno l’obiettivo del piazzamento per la Champions. Peccato che l’esclusione dalle Coppe metta a forte rischio la partecipazione al MondialeClub Fifa, in programma nel giugno 2025, al quale possono partecipare due club per nazione: la Juve ad oggi è 2a ma può essere scavalcata da Milan e Napoli".