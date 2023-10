Perillo: "Azzurri carichi e Kvara stellare, un azzurro non ha fatto rimpiangere Anguissa"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonello Perillo ha commentato sui social la vittoria del Napoli sul Verona:

"Con i tre punti conquistati a #Verona il #Napoli ha dato un calcio alle polemiche e un colpo d’ali in classifica. Ottima la prestazione della squadra, questa volta davvero ben messa in campo da #Garcia, con una impostazione basata sul possesso palla e più manovriera sulla trequarti, per sfruttare al meglio le caratteristiche di #Raspadori, schierato nel cuore dell’attacco. Azzurri apparsi carichi, determinati e concentrati, a parte qualche sofferenza nel finale. Su tutti uno stellare #Kvaratskhelia, a dir poco straripante, un ispiratissimo #Politano, autore di un gol e due assist, un ottimo #Zielinki, autorevole e sicuro su ogni palla toccata, e un brillante #Cajuste, che non ha fatto per nulla rimpiangere #Anguissa. Ora si va a Berlino, a cercar conferme e punti pesanti anche in Europa #VeronaNapoli #Napoli #SerieA".