"Per il Napoli ho...", la SSC Napoli lancia il contest per i tifosi: partecipa al gioco social [FOTO]

"Per il Napoli ho..", contest SSC Napoli

Ultimissime Napoli calcio. La SSC Napoli, attraverso la propria pagina Instagram, ha lanciato un contest dedicato a tutti i tifosi azzurri: "Per il Napoli ho...", questo il titolo del simpatico gioco ideato dalla dirigenza azzurra, che consiste nell'indicare cosa si è fatto (tra le varie scelte) per la propria squadra del cuore. Basta semplicemente barrare le varie risposte e taggare nuovamente la società azzurra nelle storie di Instagram per partecipare.

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto