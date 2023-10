Pedullà attacca Garcia: "Sta rendendo normale il Napoli, faccia un bagno d'umiltà perché non lo aspetteranno! Ha fatto 4 cose gravi"

Duro attacco di Alfredo Pedullà a Rudi Garcia al termine di Napoli-Fiorentina 1-3, via Twitter:

"Rudi Garcia sta riuscendo nella straordinaria impresa di rendere normale un organico molto importante come quello del Napoli. La sconfitta maturata per merito di un’ottima #Fiorentina modellata da #Italiano (che ha dato una rumba al suo collega francese) ha evidenziato che:

1) il Napoli ha un gioco che vive di sterili fiammate;

2) gente fuori ruolo come Raspadori non si può vedere;

3) il memorabile triplo cambio che ha coinvolto Osimhen, Lobotka e Zielinski è roba da improvvisazione allo stato puro;

4) la spocchia e gli isterismi fuori dal campo dovrebbero lasciare il campo a un minimo di tutto. Siamo sotto il minimo.

La quinta cosa: quanto e come si vede la mano di un allenatore come Italiano; quanto e come si vede l’esatto contrario di Rudi il duro. Garcia faccia un bagno di umiltà, almeno quello. Non lo aspetteranno in eterno".