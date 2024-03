Pedullà attacca De Laurentiis: "La storia del Napoli è superiore ad ogni presidente e non può essere rappresentata così"

Duro attacco del giornalista Alfredo Pedullà al presidente Aurelio De Laurentiis il quale ieri ha vietato a Matteo Politano di rilasciare un'intervista ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha scritto Pedullà sul proprio profilo X:

"ADL ha una bacheca piena di “trofei”. Nel 2012 ai giornalisti disse: “Cafoni, vi metto le mani in faccia”. Da quel momento ha vinto “Champions” e “Mondiali per Club”, ma nessuno è intervenuto per fermarlo.

Nessuno. Nessuno. Anzi, ci sono molti cortigiani che prima di andare in diretta recitano “dal Vangelo secondo Aurelio”, a prescindere. Ma lui rappresenta Napoli e Napoli - che ha una storia superiore a qualsiasi presidente - non può essere rappresentata così".