"Pappone, vai via!", debacle Bari: vergognosa contestazione contro Luigi De Laurentiis | VIDEO

Ultime notizie calcio - Tempi duri per Luigi De Laurentiis in Puglia, a Bari. Il presidente della SSC Bari, figlio del patron Aurelio De Laurentiis, protagonista di una straordinaria ascesa del club biancorosso dalla serie D in quella cadetta con la promozione nella massima serie sfumata soltanto nei minuti di recupero dello spareggio Play off contro il Cagliari di Ranieri, è stato vittima di una pesante, e ingenerosa, contestazione sugli spalti dello stadio San Nicola dopo la pesante sconfitta 0-3 contro il Venezia.

Dopo l'esonero di mister Mignani, le cose non sono migliorate e sembra lontana l'atmosferta magica che ha accompagnato Luigi De Laurentiis nella scorsa stagione, vissuta sempre nei piani alti della classifica. La rabbia dei tifosi passionali di casa è scoppiata a pochi minuti dal fischio finale.

"Vai via, vattene", "Alla squadra bisogna tenerci!", "Vergogna!", "Pappone!", alcune delle frasi urlate al presidente del Bari.

Clicca su play per guardare il video: