Ultime notizie Napoli - Il giornalista Tancredi Palmeri ha twittato riguardo l'affare Gabri Veiga che ha scelto l'Arabia Saudita e l'Al-Ahli, commentando così:

"Che beffa per il Napoli su Veiga. Praticamente lo davano tutti chiuso da una settimana. È un capitolo nuovo dell’Arabia nel calcio, perché questa è la prima volta che l’Arabia si mette in competizione con un big europeo per un giovane".