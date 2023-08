Osimhen esulta e festeggia via social dopo Napoli-Sassuolo: "Vittoria importante!" | FOTO

Ultime news SSC Napoli - "Vittoria importante", esulta così via Twitter l'attaccante dei partenopei, Victor Osimhen, la mattina dopo Napoli-Sassuolo. En plein per gli azzurri, che sono già a 6 punti con le due vittorie contro Frosinone e Sassuolo. Ieri, inoltre, l'attaccante nigeriano non ha solo segnato, ma ha anche lasciato a Raspadori il secondo rigore: un bel gesto, apprezzato tanto da tifosi e Rudi Garcia.

Ecco il tweet di Victor Osimhen: