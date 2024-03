Osimhen e Kvaratskhelia si sono svegliati? La reazione dei tifosi | VIDEO CN24

Napoli - Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in grande spolvero: contro il Sassuolo una tripletta e una doppietta e adesso si spera che i due attaccanti del Napoli tornino ad essere decisivi come l'anno scorso. Lo abbiamo chiesto ai tifosi napoletani in città, intervistati da Ciro Novellino con Vittorio Bernardo.