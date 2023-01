Osimhen e Di Lorenzo show, guardate che festa dopo Napoli-Roma | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Una notte indimenticabile per i tifosi, ma anche per i calciatori, quella di Napoli-Roma che con il gol di Simeone nei minuti finali ha scandito ancor di più la distanza che c'è in classifica nella corsa scudetto. Una vittoria quella per 2-1 contro Mourinho che vale tanto anche in termini di morale, e si vede nelle immagini dell'immediato post partita diffuse da DAZN.

Osimhen e Di Lorenzo

Con un Victor Osimhen da vero mattatore, che si prende la telecamera, suona la carica e inquadra il capitano Giovanni Di Lorenzo che fa festa. Questo è solo un estratto di ciò che mostrerà DAZN nella nuova puntata di Bordocam.

Clicca su play per guardare il video: