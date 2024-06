Osimhen al matrimonio del cantante Davido, posa con le star nigeriane | VIDEO

Osimhen è ancora in Nigeria, dove si sta godendo le vacanze in attesa di capire quale sarà il suo futuro e se riuscirà ad andare via dal Napoli come desidera. Intanto Victor sta partecipando in queste ore al matrimonio di David Adedeji Adekele, in arte Davido, un cantante nigeriano famosissimo in tutto il mondo tra gli appassionati di musica afrobeat, che è andato a nozze con la modella e influencer Chioma Rowland.

Osimhen sembra molto allegro e nei video su Instagram posa con diverse star nigeriane presenti al matrimonio. Guarda il video su CalcioNapoli24.