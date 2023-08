Optapaolo - Di Lorenzo, due assist in una sola partita. La prima volta in una gara di Serie A

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli ha trovato la vittoria per 3-1 contro il Frosinone nella gara d'apertura della Serie A 2023/2024. Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di una grandissima prestazione con ben due assist entrambi per Victor Osimhen autore di una doppietta. La piattafroma di statistiche sportive, Optapaolo, evidenzia la prestazione del capitano azzurro:

"Per la prima volta in un match di Serie A, Giovanni Di Lorenzo ha fornito 2 assist nella stessa partita. 6 dei suoi ultimi 10 assist in Serie A sono arrivati per gol di Victor Osimhen. Capitano".