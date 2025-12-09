"Non siamo napoletani!", vergogna sugli spalti durante Udinese-Genoa | FOTO
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striscione Udinese
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Striscione contro i napoletani durante la partita di campionato di Serie A Udinese-Genoa. Ennesimo gesto verogognoso di discriminazione territoriale contro il popolo napoletano mentre si giocava la partita Udinese-Genoa
Ultime calcio Napoli - Striscione contro i napoletani durante la partita di campionato di Serie A Udinese-Genoa. Ennesimo gesto verogognoso di discriminazione territoriale contro il popolo napoletano mentre si giocava la partita Udinese-Genoa. Allo stadio Friuli sono i tifosi dell'Udinese a mostrare con orgoglio uno striscione: "Noi non siamo napoletani!".
Proprio la prossima partita di campionato ci sarà Udinese-Napoli che si giocherà domenica 14 dicembre alle ore 15:00.
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