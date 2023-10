La Juventus vince contro il Verona tra le polemiche. A far discutere è l'evidente pugno di Gatti, difensore bianconero, nei confronti di un avversario. Né arbitro né  Var sono intervenuti per espellere il giocatore. Il collega Carlo Alvino ha commentato così sul suo profilo X:

"Gatti is the new Chiellini … esente dalla giusta e meritata punizione solo per la maglia che indossa".