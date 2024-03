Barcellona-Napoli, Ngonge ci sarà per il match di Champions League di martedì? L'attaccante è fermo ai box già da un bel po' ormai.

Ngonge recupera per Barcellona-Napoli? L'indizio social

La risposta è positiva e l'indizio giunge proprio dal profilo Instagram dell'ex Hellas Verona: l'attaccante ha postato una propria immagine mentre lavora a Castel Volturno con l'emoji della clessidra e la scritta "soon", ovvero "presto", a far capire che ci sarà a strettissimo girà. Già in Spagna praticamente.