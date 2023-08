Natan-Napoli, spunta l'indizio social da parte dei procuratori | FOTO

Calciomercato Napoli. Natan de Souza, difensore centrale classe 2001 del Red Bull Bragantino, è l'ultimo nome accostato al Napoli per il ruolo di nuovo difensore centrale. A riportare la notizia è stata la redazione di Sky Sport, che ha sottolineato come tra le parti ci siano contatti in corso.

Natan-Napoli, indizio social

In attesa di capire come evolverà la trattativa, in tempi di social spunta anche un possibile indizio sulla situazione Natan-Napoli: l'agenzia che cura gli interessi del difensore brasiliano, la BRIO, ha da poco cominciato a seguire il club azzurro su Instagram.