Natan-Napoli, il saluto da brividi dell'ex allenatore: "Ha giocato nonostante il contratto pronto" | VIDEO

Adesso è ufficiale, Natan è del Napoli e anche il Red Bull Bragantino lo saluta via social. Calciatore e professionista esemplare, Natan. Il brasiliano è stato salutato dal Bragantino e dall'allenatore Pedro Caixinha che ha svelato un retroscena:

"Dobbiamo innanzitutto ringraziarlo a nome di tutto lo staff, ci ha dato tutto fino all'ultimo giorno. Anche domenica avrebbe voluto giocare nonostante un contratto ormai già pronto con il nuovo club. Questo non è da tutti: è amore per il suo lavoro e per la sua squadra. Dal primo all'ultimo giorno è stato un esempio per tutti".

