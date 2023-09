Notizie Calcio Napoli - L'inizio di campionato del nuovo Napoli di Rudi Garcia non è stato dei migliori. Dopo le vittorie contro Frosinone (con iniziale svantaggio) e Sassuolo, sono arrivate una sconfitta e un paregggio rispettivemante contro Lazio e Genoa. Il Napoli, infatti, ha già passato più minuti in svantaggio in queste prime quattro giornate della stagione in corso che in tutto il girone dell'annata 2022/2023.