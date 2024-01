Napoli in finale di Supercoppa italiana! Battuta 3-0 la Fiorentina con gol di Simeone e doppietta di Zerbin. A fine partita arriva anche l'esultanza via social di un ex calciatore del Napoli: si tratta di Eljif Elmas, il centrocampista macedone che a dicembre si è trasferito in Bundesliga, con il Red Bull Lipsia.

Su Instagram Elmas ha ripostato la foto del Napoli che celebra la vittoria in Supercoppa e il raggiungimento della finale. Guarda la foto su CalcioNapoli24.