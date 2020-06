Napoli, Ghoulam festeggia: "È una gioia immensa. Per noi e per il fantastico popolo napoletano" [FOTO]

È una gioia immensa. Per noi e per il fantastico popolo napoletano ?



C'est une joie immense. Pour nous et pour le merveilleux peuple napolitain ??



It is such an immense joy. For us and for the fantastic Neapolitan people ?#CoppaItalia #NapoliJuve ?? #FG31 ?? pic.twitter.com/bLA7X2GAwv

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) June 17, 2020