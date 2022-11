Gesto fantastico dei giocatori dell’Empoli per i bambini napoletani: spuntano anche le mozzarelle! | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. L'Empoli ha lasciato da pochi minuti l'hotel per dirigersi verso lo stadio Maradona, dove alle 18.30 affronterà il Napoli di Spalletti.

Napoli-Empoli, splendido gesto della squadra toscana

Splendido gesto dei giocatori della squadra toscana e del del dirigente della Polizia che si occupa della gestione della sicurezza delle squadre in trasferta a Napoli, che insieme ai dirigenti Empoli hanno fatto entrare alcuni baby tifosi del Napoli dentro l'androne dell'ingresso dell'albergo per fare le foto, dare il cinque e abbracciare i giocatori della squadra empolese. Il tutto in un clima di enorme serenità e gioia, così come dovrebbe essere per ogni partita di calcio.