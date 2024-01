Bella sorpresa per Victor Osimhen! Tifosi napoletani gli hanno fatto una sorpresa e sono andati a trovarlo ad Abidjan, in Costa d'Avorio, nel ritiro della Nazionale nigeriana, dove Osimhen è in attesa di prendere parte alla Coppa d'Africa 2024.

Osimhen

Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, i tifosi napoletani ci hanno tenuto a far sentire la propria vicinanza ad Osimhen ed augurargli l'in bocca al lupo per la competizione. Guarda il video su CalcioNapoli24.