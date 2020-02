E' spasmodica l'attesa per la sfida di questa sera: milioni di tifosi del Napoli non vedono l'ora di vedere gli azzurri affrontare i mostri del Barcellona e Lionel Messi di scena in quello che è il tempio di Diego Armando Maradona. A conferma di ciò c'è il fatto che il fenomeno argentino ha pubblicato circa tre ore fa uno scatto dei suoi primi passi al San Paolo, con lo scatto che ha superato i due milioni di like in pochissimo tempo.