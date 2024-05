Il Galatasaray è campione di Turchia! Stagione straordinaria per l'ex attaccante del Napoli Dries Mertens che anche quest'anno è stato protagonista di una stagione ad altissimo livello culminata con un successo storico.

Emozionatissima in tribuna anche sua moglie Kat Kerkhofs, che non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione di un successo vissuto al fianco di suo marito. Guarda il video su CalcioNapoli24.