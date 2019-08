Mertens scherza con un tifoso: "Fantacalcio? Non prendermi, altrimenti poi rompi le p**le" [VIDEO]

Giorni di relax a Capri per Dries Mertens. In vista del rientro a Castel Volturno fissato per domani, l'attaccante belga ha raggiunto la sua amata Kat e i suoi amici nell'isola partenopea. L'attaccante azzurro è stato disponibilissimo su tutti i fronti con i tifosi azzurri che l'hanno incrociato, tranne in un aspetto: il fantacalcio. Il talento di Lovanio, scherzando con un supporter, ha chiesto infatti di non essere comprato. Il motivo? "Altrimenti poi rompi le p**le...", dice il calciatore.

Clicca sul play in basso per vedere il video.