Notizie calcio. Il legame tra Dries Mertens ed il Napoli resta indissolubile. L'attaccante belga come si evince dal video di De Marke Sports ieri, a margine della gara persa sul campo del Bayern Monaco dal suo Galatasaray, prima dell'inizio del match, ha concesso una foto ad alcuni cronisti presenti e poi andando via ha seguito per un istante dal cellulare la gara del Napoli contro l'Union Berlino, chiedendo chi avesse segnato: "Politano?".

