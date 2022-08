Mertens dice ‘arrivederci’: ‘Napoli nel sangue, terrò casa! Non è andata come volevo’ | VIDEO

Napoli - Dries Mertens saluta Napoli e i napoletani. Arriva il commovente videomessaggio del calciatore belga che si definisce vero napoletano. Soltanto un arrivederci da parte di Mertens. Commovente il video con suo figlio Ciro.

Mertens saluta Napoli: il video

Videomessaggio da brividi di Dries Mertens che saluta Napoli. Il belga, con suo figlio Ciro in braccio, fa impazzire i tifosi, molti in lacrime come commentato sotto il suo post. Il calciatore conferma di aver mantenuto la casa a Napoli per tornarci ogni volta possibile.

Dries Mertens saluta Napoli dopo 9 anni con 396 presenze e 148 gol segnati con la maglia azzurra in tutte le competizioni.