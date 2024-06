Il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi attraverso i social ha pubblicato un post dai contenuti considerevoli:

"I grandi traguardi richiedono grandi sforzi. Avere in mente le immagini della tua riuscita ti spingerà a dare sempre il massimo dentro e fuori dal campo. La tua dedizione al sacrificio ti porterà sempre più in alto, rendendo facile quello che prima era difficile. Non esistono coincidenze. La fame prima di tutto".