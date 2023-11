Mazzarri-Napoli, quando fu contestato dalla Curva A: "Vigliacco, per il modo in cui te ne sei andato" | FOTO

Walter Mazzarri sembra ad un passo dal ritorno a Napoli. Quando andò via, tornò da allenatore dell'Inter. Si giocava all'allora stadio San Paolo un Napoli-Inter. Ecco alcune foto realizzate da "Napoli Magazine".Era domenica 15 dicembre 2013, quando fu accolto da più fischi che applausi, addirittura la Curva A gli ha intonato cori offensivi. Mentre in Curva B uno striscione d’affetto per Mazzarri recitava:

"Senza inchiostro sei stato l’autore di un film tenace ed emozionante. Da chi il finale ha capito sei ancora applaudito".

Ma in Curva A fu contestato, con uno striscione:

"Per come hai lavorato sei stato rispettato, ma per il modo in cui te ne sei andato mai sarai onorato... Mazzarri vigliacco".

