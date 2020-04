Notizie - La moglie di Balise Matuidi, calciatore della Juventus colpito dal Coronavirus, ha postato sul proprio profilo Instagram una Stories in merito al contagio del centrocampista bianconero: "Abbiamo firmato per altri 15 giorni di quarantena". Blaise è stato trovato positivo al Covid-19 martedì 17 marzo: sta bene il centrocampista bianconero, ma fino a quando non risulterà negativo al doppio tampone, non verranno emessi nuovi comunicati dalla Juventus.