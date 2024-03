"Marotta League" in Italia è caos, tifosi evidenziano il dossier di aiutini all'Inter

Notizie Serie A - Grandi polemiche per i tanti aiutini dati all'Inter quest'anno da parte della classe arbitrale. Intanto, vengono evidenziati in un dossier dai tifosi gli aiutini nei confronti dei nerazzurri, si parla addirittura di 'Marotta League':

Grandi proteste soprattutto per il rigore concesso all'Inter, con il Genoa su tutte le furie e danneggiato sia all'andata che al ritorno. Sui social, scrive Tuttosport, l'hanno ribattezzata la "Marotta League", con l’amministratore delegato nerazzurro diventato simbolo di quest’Inter di governo, "favorita anche da 'aiutini' o 'aiutoni' nei momenti di difficoltà" sottolinea il quotidiano. Ma non solo Genoa. Anche Atalanta e Verona, ad esempio, hanno protestato contro gli arbitraggi nelle sfide con i nerazzurri. Il quotidiano poi elenca tutta una serie di episodi definiti dubbi: si va dall'altro "pastrocchio del Var ha portato al rigore dell’1-0 sull’Udinese" a Napoli-Inter con la direzione di gara di Massa che aveva scatenato l'ira di ADL, agli episodi in Fiorentina-Inter.