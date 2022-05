Ultime calcio Napoli - Festa in stile anni '90 per Mario Rui che con i suoi amici ha festeggiato il compleanno. Tutti in costume e divertiti, hanno ballato e cantato al compleanno del terzino del Napoli. Mario Rui come Freddie Mercury e tutti gli amici travestiti per il party.

Poi alla fine Mario Rui ha ringraziato tutti e scherzando ha concluso: "E... sempre forza Napoli!".

