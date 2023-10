Notizie Calcio Napoli – L'ex ds del Napoli, Pierpaolo Marino, ha commentato la vicenda Osimhen-Tiktok alla trasmissione "Tutti Convocati", in on da su Radio News 24:

"Quella clip su Osimhen non riesco a vederla come qualcosa di offensivo. Mi sembrava una cosa innocente, non l'avrei ingigantita in quel modo. Nascondeva qualcosa? Non lo so. E' stata una tempesta in un bicchier d'acqua"