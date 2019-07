Da tempo Diego Armando Maradona era alle prese con dei problemi alle ginocchia e per questo ha deciso di operarsi. Proprio l'ex numero 10 del Napoli e della Nazionale argentina ha condiviso ieri un video sui propri canali social in cui lo si vede mentre è alle prese con la riabilitazione. Questo il suo commento: "Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni""