Serie A - Il collega di Sportitalia, Manuel Parlato, ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video dell'arrivo a Castel Volturno di Kostas Manolas, difensore del Napoli che ieri ha subito un infortunio che potrebbe costrigerlo a restar fuori per diverso tempo. Il greco si è presentato al campo d'allenamento col suo Range Rover bianco. Clicca sul file in allegato per vedere il video.