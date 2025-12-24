Lukaku e Milinkovic-Savic, sfottò ai fratelli Jordan e Sergej dopo la vittoria in Supercoppa | FOTO

Romelu Lukaku e Vanja Milinkovic-Savic, messaggio per i rispettivi fratelli dopo la vittoria in Supercoppa italiana! I due calciatori del Napoli hanno postato una foto sui social che li ritrae fianco a fianco, mentre fanno il segno "1-1" con le dita ed hanno taggato i fratelli Jordan Lukaku e Sergej Milinkovic-Savic.

Un simpatico sfottò tra fratelli con un riferimento implicito al numero di Supercoppe vinte. Romelu Lukaku ha infatti pareggiato i conti con il fratello Jordan, che aveva già vinto la Supercoppa con la Lazio nel 2017. Vanja Milinkovic-Savic, invece, ha vinto la sua prima Supercoppa a dispetto del fratello Sergej, che invece ne aveva conquistate due nel 2017 e nel 2019.

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