Lozano-Napoli, titoli di coda. L'indizio social del Chucky | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Hirving Lozano ha spento 28 candeline nella giornata di oggi. Il futuro del messicano a Napoli è in forte dubbio è a farlo notare è proprio il giocatore.

Il Chucky ha infatti ripostato nelle sue storie Instagram un post della pagina NapoliCulture dove si allude chiaramente al suo addio al club azzurro. Di seguito il testo del post:

"Il primo messicano della storia a vincere lo scudetto, e lo ha fatto con una squadra che non lo vinceva da 33 anni. Un’emozione unica per questo ragazzo che in questi anni ha fatto tanti sacrifici per percorrere questa fantastica strada. La commozione e l’abbraccio di chi ha fatto di tutto per vedere felice un’intera città e la sua gente.

Oggi, però, quella felicità che aveva sul volto sembra essere svanita. A causa del suo contratto in scadenza nel 2024 e al mancato accordo sul rinnovo, l’allenatore Rudi Garcia ha deciso di escluderlo dal progetto, nelle ultime 3 amichevoli non è riuscito a giocare nemmeno un minuto. Ma nonostante ciò non dimenticheremo mai tutte le volte che hai onorato la maglia azzurra, soprattutto nei momenti più difficili.

Nonostante i suoi limiti tecnici, ha sempre dato tutto sul campo sacrificandosi sempre per i suoi compagni. Non dimenticheremo mai soprattutto quel salvataggio nel finale del match contro la Juventus nel 2021, che nonostante i crampi e il dolore sei rimasto in campo per difendere il risultato e i nostri colori. Non sappiamo quale sarà il tuo futuro, ma ci tenevo a ringraziarti per aver fatto parte di questo club e di questa squadra che ha scritto la storia. Tanti auguri di buon compleanno Chucky".