Ultime notizie calcio Napoli - Nonostante la stagione sia finita, Stanislav Lobotka non stacca la spina ed anzi sul suo profilo Instagram, in modalità storie, ha pubblicato un video in cui lo si vede mentre si allena in palestra per arrivare pronto alla prossima stagione che sarà fondamentale per la sua crescita professionale e per la sua consacrazione nella piazza di Napoli.

