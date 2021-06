Ultime notizie calcio Napoli - Quella che è all'orizzonte sarà una stagione importantissima per Stanislav Lobotka, che deve rilanciarsi dopo le difficoltà avute nell'ultimo anno e mezzo, vale a dire a partire dal suo trasferimento a Napoli. Come confermato dalle immagini che stanno facendo il giro dei social, il regista slovacco è al lavoro per trovare la migliore condizioni possibile, facendosi aiutare in questo da un personal trainer.

