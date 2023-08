Lo Monaco: "Napoli nemmeno tra le prime 4? Cassano meriterebbe il cemento in bocca, quante idiozie..."

Notizie Calcio Napoli - Nelle ultime ore Antonio Cassano si è lanciato in un'opinione abbastanza impopolare alla BoboTv, sostenendo che il Napoli a suo parere farà fatica ad entrare tra le prime quattro in campionato. Non è di questo avviso Pietro Lo Monaco, storico dirigente sportivo del nostro calcio che ha risposto così a Fantantonio sulla sua pagina Facebok:

"Cassano merita una cucchiaiata di cemento a presa rapida in bocca per non fargli dire idiozie. Le sue dichiarazioni sono prive di contenuti tecnici".