Llorente esulta su Instagram dopo la vittoria di ieri: "Forza Napoli, avanti così!" [FOTO]

Ultimissime Calcio Napoli - Fernando Llorente, dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro il Perugia, ha pubblicato in mattinata su Instagram un post con cui ha celebrato, per così dire, l'accesso ai quarti di finale nonostante una prestazione non propriamente esaltante. In chiave mercato, invece, il suo nome continua ad essere considerato in bilico dal momento che non si placano le voci relative ad un suo possibile addio.