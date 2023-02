Ultime notizie. Il giornalista Paolo Ziliani attacca Fabio Caressa dopo il diverbio in diretta tv con Bucciantini (guarda il video in allegato).

Queste le parole provocatorie di Ziliani su Twitteer: "Dopo aver dimostrato che non c’è possesso di palla tra il momento del passaggio e quando la palla arriva, Caressa dimostrerà che non c’è possesso di denaro tra il momento in cui il bancomat lo emette e quando lo si raccoglie. Per due secondi quel denaro è anche tuo: affrettati!".