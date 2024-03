Lindstrom non convocato, ne approfitta per una vacanza ad Amalfi | FOTO

Jesper Lindstrom non è stato convocato dalla Nazionale danese ed ha approfittato dei tre giorni di riposo concessi da Francesco Calzona per una fuga fuori porta, più precisamente in Costiera Amalfitana. Con la sua compagna Sofie e il cagnolino sempre al seguito, la coppia ha visitato la città di Amalfi.

Ultime notizie. Come racconta Il Mattino, Lindstrom si è affacciato nel centro storico di Amalfi intorno all'una e si è imbattutto nelle scolaresche dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo che in quel momento uscivano da scuola. E per il centrocampista è stato un vero e proprio bagno di folla con i piccoli tifosi che gli hanno chiesto foto e autografi.