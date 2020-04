Lavezzi trascorre la quarantena ai Caraibi con la sua nuova fiamma, l'attrice Borges [FOTO]

Notizie calcio Napoli - Selfie a Saint Barth nei Caraibi per il Pocho Lavezzi che sta trascorrendo la quarantena per l'emergenza coronavirus con l'attrice e modella Natalia Borges, sua nuova fiamma. Ecco una foto pubblicata su Instagram dall'ex attaccante del Napoli che da qualche mese si è ritirato dal calcio giocato. Finita la sua lunga relazione con Yanina Screpante, il Pocho ha ora un'altra fiamma da diversi mesi: Natalia Borges, modella e attrice brasiliana di 33 anni ex moglie di Michael Satsky, dal quale si è separata nel 2017. Secondo i media argentini la Borges potrebbe aver avuto in passato una relazione con un amico del Pocho. Yanina Screpante a tal proposito ha affermato, come riporta golssip.it: "Conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Stava anche con la ragazza di Nacho Viale, mangiavano insieme, erano super amici. Gli mentiva in faccia, l’ha incontrata in Brasile qualche anno fa e recentemente di nuovo. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà".

