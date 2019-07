Lasicki ai saluti: "I napoletani sono gente fantastica, un abbraccio e sempre Forza Napoli"

Igor Lasicki, ex attaccante delle giovanili del Napoli, è passato a titolo definitivo ai polacchi del Pogon Szczecin. L'ex gioiellino della scugnizzeria ha scritto un post su Instagram per salutare Napoli e i napoletani:

"Purtroppo è arrivato il momento dei saluti per Napoli ed i napoletani... Napoli è una città che mi ha accolto calorosamente e con affetto sin dal primo giorno che sono arrivato...ero solo un bambino, e mi avete subito fatto sentire bene, sono poi diventato insieme a voi, in questi anni, un vero uomo. Grazie per tutto quello che avete fatto, ringrazio tutta Napoli ed i napoletani, gente fantastica! Appena avrò un attimo tornerò sicuramente!! Un abbraccio e Sempre Forza Napoli! Cià guagliú!!!!".