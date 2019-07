Lady Malcuit, duro sfogo su Instagram: "Napoletani razzisti, mi insultano perché sono nera! Mi avevano avvisato..." [FOTO]

I social molto spesso rappresentano la casa ideale dei cosiddetti "haters" ed a quanto pare non è riuscita a sfuggire a questa rete malefica neanche la fidanzata del terzino destro del Napoli Kevin Malcuit. La donna, infatti, con un duro sfogo su Instagram, in modalità storie, ha raccontato di quelle che sono le offese e gli attacchi che riceve quotidianamente da parte dei tifosi del Napoli relativi sia al colore della sua pelle che al suo aspetto estetico.

Di seguito le sue parole:

"Da quando siamo arrivati qui, i napoletani con me sono disgustosi. Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché ho i suoi stessi capelli. Ah, dimenticavo: devo anche fare una dieta! Ero stata avvisata. Non sono bionda e magra, con lunghi capelli lisci. Sono nera e formosa. Non sono la donna ideale per un calciatore qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli e quando vedo tutti i vostri commenti penso di essere meglio di tutti voi perché ho l'anima più bella. Non sono fidanzata con voi e quindi la vostra opinione non mi interessa.