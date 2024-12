La carica di Mazzocchi: "Molti si fermano 40%, ma una volta superato il dolore..."

Ultimissime Calcio Napoli - Messaggio motivazionale di Pasquale Mazzocchi via Instagram citando David Goggins: “La maggior parte delle persone si ferma intorno al quaranta per cento del massimo sforzo. Anche quando sentiamo di aver raggiunto il limite, c’è un altro sessanta da cui attingere. Una volta capito come funziona questo meccanismo, è solo questione di aumentare la tolleranza al dolore e abbandonare le narrazioni limitanti. In questo modo imparerai a non mollare e raggiungerai prima il sessanta per cento, poi l’ottanta e cos via. Io la chiamo Regola del 40%. Una volta capito come funziona il meccanismo, è solo questione di aumentare la tolleranza al dolore e abbandonare le narrazioni limitanti”.