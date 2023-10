L'Italia di Spalletti segna come il suo Napoli, Pampa Sosa scherza: "Napoli-Inghilterra 1-0"

Un'azione in stile Napoli di Spalletti, quella che ha portato al gol di Scamacca in Inghilterra-Italia. Perché l'azione passa da una fascia all'altra, poi è l'esterno d'attacco a venire dentro e servire in profondità il terzino che s'è accentrato (è proprio Di Lorenzo in questo caso) e che fa l'assist vincente per Scamacca. Su Twitter, sono tantissimi gli utenti e i tifosi scatenati: "Aiuto hanno fatto un'azione da Napoli 2022. Mi viene da piangere", si legge.

Ma c'è un "tifoso" in particolare a sostenerlo, è l'ex attaccante del Napoli Roberto 'Pampa' Sosa che scrive:

"Napoli 1 / Inghilterra 0

#Euro2024Qualifiers".

Ecco il tweet: